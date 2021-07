Am 12. und 13. August beim Nachtflohmarkt in Lustenau auf Schatzsuche gehen und Schnäppchen ergattern!

Save the date: Nachtflohmarkt in Lustenau

Endlich hat das Warten ein Ende: Am 12. und 13. August ist wieder schlendern, bummeln, entdecken und vor allem einkaufen angesagt. Denn am Kirchplatz in Lustenau findet der ländleanzeiger.at-Nachtflohmarkt statt.