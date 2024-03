Saudscher König will Ende "abscheulicher Verbrechen" in Gaza

Saudi-Arabiens König Salman hat die internationale Gemeinschaft in seiner Botschaft zum muslimischen Fastenmonat Ramadan dazu aufgerufen, den "abscheulichen Verbrechen" im Gazastreifen ein Ende zu setzen. "Während wir in diesem Jahr den Beginn des Ramadan erleben, sind unsere Herzen voller Trauer über das anhaltende Leiden unserer palästinensischen Brüder, die einer unerbittlichen Aggression ausgesetzt sind", erklärte der König am Sonntag.

"Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, um diesen abscheulichen Verbrechen ein Ende zu setzen und die Einrichtung sicherer humanitärer Korridore und Hilfskorridore zu gewährleisten", fuhr der König fort.

Die Vermittler USA, Ägypten und Katar hatten zuvor erfolglos versucht, vor dem Ramadan, der in mehreren muslimischen Ländern am Montag beginnt, eine Einigung über eine Feuerpause und eine Geiselfreilassung im Krieg zwischen Israel und der militanten Palästinenser-Organisation Hamas herbeizuführen.

Der muslimische Fastenmonat beginnt je nach Sichtung der Mondsichel zu einem anderen Zeitpunkt. In Saudi-Arabien, Katar, Ägypten, in den palästinensischen Gebieten und zahlreichen anderen Ländern beginnt der Ramadan am Montag. Im Iran etwa, in Libyen, Marokko und Jordanien beginnt der Fastenmonat am Dienstag.

Der Krieg im Gazastreifen war durch den brutalen Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober ausgelöst worden, bei dem nach israelischen Angaben etwa 1.160 Menschen getötet sowie rund 250 als Geiseln verschleppt wurden.

Israel geht seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach aktuellen Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums vom Montag, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, bisher mehr als 31.100 Menschen getötet. 72.760 seien verletzt worden, hieß es in der Mitteilung über die tägliche Zählung der Gesundheitsbehörde in dem Palästinensergebiet.

Hilfsorganisationen warnen seit Wochen vor einer Hungersnot im Gazastreifen. Verhandlungen über eine neue, eine zweite Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln unter Vermittlung der USA, Ägyptens und Katars brachten bisher keinen Erfolg.