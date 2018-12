Saudischer König besetzt wichtige Regierungsposten neu

Saudi-Arabiens König Salman besetzt mehrere Regierungsposten neu und tauscht auch seinen Chefdiplomaten aus. Neuer Außenminister wird der frühere Finanzminister Ibrahim al-Assaf. Er folgt auf Adel al-Jubair, der seit 2015 im Amt war. Das gab die Führung des Landes am Donnerstag in einer Reihe von königlichen Dekreten bekannt.

Die Führung Saudi-Arabiens war in den vergangenen Monaten wegen des Mordes an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi international in die Kritik geraten. Der Kolumnist der “Washington Post” wurde Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul von aus Saudi-Arabien angereisten Tätern getötet.