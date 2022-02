Saudischer Blogger Badawi könnte nach zehn Jahren freikommen

Nach zehn Jahren Haft könnte der saudi-arabische Blogger Raif Badawi nach Einschätzung von Menschenrechtlern freikommen. Nach Verbüßen seiner Haftstrafe hoffe man auf eine Freilassung am 1. März, teilte Amnesty International der Deutschen Presse-Agentur am Montag mit. Beim Kurznachrichtendienst Twitter begann seine Ehefrau Ensaf Haidar, die sich aus dem Ausland für seine Freilassung einsetzt, mit einem Countdown.

Raif Badawi gehört zu den bekanntesten politischen Häftlingen in Saudi-Arabien. Die saudische Justiz hatte ihn 2014 zu zehn Jahren Haft, einem Reiseverbot samt Geldstrafe von umgerechnet etwa 238.000 Euro und insgesamt 1.000 Stockschlägen verurteilt. Der Vorwurf: Mit seinen Blogeinträgen soll er den Islam beleidigt haben, indem er die Trennung von Staat und Religion vorschlug. Nach dem islamischen Kalender ist seine Haftstrafe Anfang nächster Woche abgesessen.

Zahlreiche Schriftsteller, Prominente sowie seine Ehefrau hatten in der Vergangenheit Badawis Freilassung gefordert. Aus Protest gegen schlechte Haftbedingungen trat der Blogger zwischenzeitlich auch in den Hungerstreik. Mindestens 3.000 politische Inhaftierte sitzen in Saudi-Arabien nach Schätzungen von Amnesty International derzeit im Gefängnis.