Saudische und VAE-Investoren vor Einstieg bei SpaceX

Kapitalgeber aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) wollen sich einem Medienbericht zufolge am Weltraumunternehmen SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk beteiligen. Eine Einheit des saudi-arabischen Investmentfonds und ein in Abu Dhabi ansässiges Unternehmen planen eine milliardenschwere Investition, berichtet die Technologie-Nachrichtenseite "The Information" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch.

Die Finanzierungsrunde werde den Wert des US-Raketenherstellers auf etwa 140 Milliarden Dollar (129,92 Mrd. Euro) steigern. SpaceX und Vertreter der mandatierten Bank Morgan Stanley haben demnach den Investoren mitgeteilt, dass die saudi-arabische Water and Electricity Holding Company, die zum Staatsfonds des Landes gehört, und Alpha Dhabi aus den VAE an der Finanzierungsrunde beteiligt sind.

SpaceX, der saudi-arabische Investmentfonds und Alpha Dhabi reagierten nicht sofort auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.