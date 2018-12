Saudis liefern Verdächtige im Fall Khashoggi nicht aus

Im Fall des ermordeten saudischen Regierungskritikers Jamal Khashoggi hat Saudi-Arabien eine Auslieferung von zwei hohen Beamten aus dem Umfeld des Kronprinzen Mohammed bin Salman ausgeschlossen. Die Türkei hatte Anfang Dezember gegen Saud al-Kahtani, einem engen Vertrauten des Prinzen, und den Ex-Geheimdienst-Vizechef Ahmed al-Asiri Haftbefehle erlassen.

Khashoggi war am 2. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Der saudische Außenminister Adel al-Jubair sagte am Sonntag, sein Land werde die Gesuchten nicht überstellen, wie der saudische Sender Al-Arabiya online berichtete. “Wir liefern unsere Bürger nicht aus.”