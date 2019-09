Saudi-Energieminister abgesetzt - Posten geht an Königshaus

Saudi-Arabiens Energieminister Khalid al-Falih, eine der einflussreichsten Figuren im weltweiten Ölhandel, ist von seinem Amt entbunden worden. Eine entsprechende Anordnung von König Salman sei am Samstagabend ergangen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA. Gründe wurden nicht mitgeteilt. Nachfolger wird demnach Prinz Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz al-Saud.

Das islamisch-konservative Saudi-Arabien ist der weltweit größte Öl-Exporteur - und damit auch wichtiges Mitglied im Ölkartell OPEC, das in Wien seinen Sitz hat. Al-Falih war bei den Treffen mit den insgesamt 15 Mitgliedern dabei und entschied mit über mögliche Förderkürzungen und -erhöhungen. Zudem trat er immer wieder nach Angriffen auf Ölpumpstationen in Saudi-Arabien in Erscheinung - und warnte, dies seien Angriffe auf die weltweite Energieversorgung.