Saudi Aramco liefert trotz OPEC+-Kürzungen vielleicht mehr

Der Öl-Riese Saudi Aramco will Insidern zufolge trotz Förderkürzungen des Ölkartells Opec+ Kunden in Nordasien die volle vertraglich vereinbarte Menge an Rohöl liefern. Mindestens vier Abnehmer in der Region werden im Mai die gesamte zugesicherte Menge erhalten, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag.

Auch hat die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), ein staatlicher Ölgigant aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), mindestens drei Kunden in Asien mitgeteilt, dass im Juni die volle Menge geliefert werde, wie aus Handelskreisen verlautete.

Die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) und ihre Verbündeten, die als OPEC+ bekannt sind, hatten überraschend eine zusätzliche Produktionskürzung von 1,16 Millionen Barrel pro Tag (bpd) ab Mai für den Rest des Jahres ankündigt. Die Erwartung einer knapperen Versorgung trieb die Rohölbenchmarks um bis zu sechs Prozent nach oben.

Es stelle sich die Frage, wie sich die Kürzung nun auf das tatsächliche Angebot auswirken werde oder ob es sich lediglich um eine Maßnahme zur Stützung der Ölpreise handle, erklärte einer der Insider Reuters. Saudi-Arabien, der weltweit größte Erdölexporteur und Kopf der OPEC+, erhöhte im Mai zum dritten Mal die Preise für das wichtigste arabische Leichtöl, das es nach Asien verkauft. In Erwartung eines knapperen Marktangebots wurden auch die Preise für andere Ölsorten für asiatische Kunden angehoben. Saudi-Arabien hatte jüngst mit milliardenschweren Investitionen seine wirtschaftlichen Beziehungen zu China ausgebaut.