Saudi-arabische Küstenwache rettet iranische Öltanker-Crew

Die saudi-arabische Küstenwache hat einer Agenturmeldung zufolge die Besatzung eines iranischen Öltankers gerettet. Alle 26 Besatzungsmitglieder des Schiffs "Glückseligkeit 1" seien in Sicherheit, meldete die saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA am Donnerstag. Der Vorfall habe sich im Roten Meer nahe der Hafenstadt Jeddah ereignet.

Saudi-Arabien und der Iran sind verfeindet, beide Länder buhlen um die Vorherrschaft in der Region. Saudi-Arabien unterstützt daher auch die harte Haltung der USA und Israels gegenüber dem Iran. Erst am Donnerstag treten neue US-Sanktionen gegen iranische Ölexporte in Kraft.