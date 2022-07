Saudi-Arabien öffnet Luftraum indirekt auch für Israel

Mit veränderten Regeln für den Flugverkehr über Saudi-Arabien setzt das Königreich ein Zeichen der Annäherung im belasteten Verhältnis zu Israel. Die Luftfahrtbehörde des Landes teilte in der Nacht auf Freitag mit, dass der saudische Luftraum künftig "für alle Fluggesellschaften geöffnet wird, die die Voraussetzungen der Behörde für einen Überflug erfüllen". US-Präsident Joe Biden, der sich gerade auf Nahost-Reise befindet, sprach von einer "historischen Entscheidung".

Das sei "ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer stärker integrierten und stabilen Nahost-Region", erklärte Biden am Freitag kurz vor seinem eigenen Flug aus Israel nach Saudi-Arabien. Die Öffnung sei auch "dank der monatelangen kontinuierlichen diplomatischen Bemühungen meiner Regierung und Saudi-Arabiens" Wirklichkeit geworden. Mit der Öffnung des Luftraumes dürfte das Überflugverbot für israelische Maschinen enden. In den vergangenen Jahren war es bereits etwas gelockert worden.

Die Entscheidung könne dazu beitragen, "die weitere Integration Israels in die Region voranzutreiben, auch mit Saudi-Arabien", hieß es in Bidens Mitteilung weiter. Er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um eine Normalisierung der Beziehung zwischen beiden Ländern zu fördern.