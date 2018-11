Saudi-Arabien lässt Houthi-Rebellen aus dem Jemen ausreisen

Die von Saudi-Arabien geführte Koalition im Jemen-Krieg hat der Evakuierung von bis zu 50 verletzten Houthi-Rebellen unter Aufsicht der Vereinten Nationen zugestimmt. Sie sollen im Nachbarland Oman behandelt werden, wie der britische Außenminister Jeremy Hunt am Dienstag nach seiner Rückkehr aus Saudi-Arabien und den Vereinten Arabischen Emiraten mitteilte.

Nach Angaben Hunts benötigen drei Viertel der jemenitischen Bevölkerung humanitäre Hilfe, 8,4 Millionen Menschen sind vom Hungertod bedroht. Großbritannien will im UNO-Sicherheitsrat eine neue Friedensinitiative für den Jemen einbringen. Der UNO-Sondergesandte Martin Griffiths informiert den Sicherheitsrat am Freitag über die Lage in dem Bürgerkriegsland. Die nächste Runde der Friedensgespräche soll noch im November in Schweden stattfinden.