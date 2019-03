Saudi-Arabien lässt drei prominente Frauenrechtlerinnen frei

Nach monatelanger Haft hat Saudi-Arabien drei prominente Frauenrechtlerinnen vorübergehend aus dem Gefängnis entlassen. Rukaja al-Muharib, Asisa al-Jussif und Iman al-Nafdschan seien bis zur Fortsetzung ihres Prozesses auf freien Fuß gesetzt worden, hieß es am Donnerstag aus Familienkreisen der Aktivistinnen. Bis Sonntag sollen demnach noch weitere inhaftierte Frauenrechtlerinnen freikommen.

Das islamische-konservative Land geht unter Führung des jungen Kronprinzen Mohammed bin Salman mit harter Hand gegen Gegner vor. Der Thronfolger steht international auch wegen des brutalen Mordes an dem Journalisten Jamal Khashoggi in der Kritik. In einem Länderbericht zeichnete in diesem Monat auch das US-Außenministerium ein verheerendes Bild von der Menschenrechtslage beim US-Verbündeten.