Saudi-Arabien gewährt Atommacht Pakistan Finanzhilfe

Saudi-Arabien unterstützt erneut die finanziell angeschlagene Atommacht Pakistan. Riad will Islamabad ab Juli über drei Jahre Öllieferungen im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar (2,86 Mrd. Euro) jährlich mit einem Zahlungsaufschub liefern, teilte der pakistanische Finanzminister, Abdul Hafeez Shaikh, am Mittwochabend über Twitter mit.

Die wirtschaftliche Lage in Pakistan hat sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Das Budgetdefizit wächst, die Landeswährung, die Rupie, hat stark an Wert verloren, die Inflation steigt und neue Steuereinnahmen fehlen. Saudi-Arabien hat in den vergangenen Monaten Islamabad bereits mit Milliardenkrediten unter die Arme gegriffen. Vergangene Woche konnte sich Pakistan mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) auf einen Hilfskredit in Höhe von sechs Milliarden US-Dollar einigen.