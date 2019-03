Saubere Umwelt braucht dich – Landschaftsreinigung in Hohenems!

Am Samstag, dem 30. März 2019, führen wir in Hohenems wieder die alljährliche Landschaftsreinigung durch.

Um die oft achtlos weggeworfenen Abfälle wieder einzusammeln, brauchen wir wiederum viele fleißige Hände. Neben Ortsvereinen, Organisationen und Schülern sind besonders auch Freiwillige willkommen, um das Gebiet vom Alten Rhein bis ins Berggebiet zu reinigen. Zur Materialausgabe und Gebietseinteilung treffen wir uns ab 9 Uhr beim städtischen Werkhof. Im Anschluss an die Aktion gibt es für die Teilnehmer gegen Mittag eine kleine Jause beim Werkhof.

Nähere Auskünfte dazu erteilt gerne das Umweltreferat unter Tel. 05576/7101-1421 oder per E-Mail an klaus.amann@hohenems.at.