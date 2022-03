Saubere Umwelt braucht dich! Landschaftsreinigung 2022

Nach zwei Jahren, in denen sie nur im Familienverband oder alleine möglich waren, laden in den kommenden Wochen wieder viele Gemeinden zu organisierten Landschaftsreinigungen ein. Informationen zu Terminen und Treffpunkten gibt es bei den Gemeinden oder auf vorarlberg.orf.at und www.umweltv.at!

Auch in den vergangenen beiden „Corona“-Jahren haben zahlreiche Freiwillige den achtlos in der Natur, auf Wegen oder neben Straßen weggeworfenen Abfall anderer aufgesammelt – im Familienverband oder alleine.

„In den kommenden Wochen können die Gemeinden nun wieder zu gemeinsamen Landschaftsreinigungen einladen“, freut sich die Präsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbands, Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, bei der Start-Pressekonferenz zu den Landschaftsreinigungen 2022 in Hohenems. Dennoch sei es nach wie vor sinnvoll, gut auf sich und seine Mitbürger zu achten und sichere Abstände einzuhalten.

Die Aktion „Saubere Umwelt braucht dich!“ – „so hervorragend dieses Engagement auch ist“ – sei doch einem traurigen Umstand geschuldet: „Leider landen noch immer viel zu viele Abfälle in der Natur“, betont Kaufmann. Auf Wiesen, Plätzen, neben Straßen belasten sie Natur, Boden und Wasser. Sie verursachen hohe Aufräum- und Entsorgungskosten und fehlen im Stoffkreislauf.

„Die Zahlen sind enorm: Allein 2019 – das bisher letzte Jahr, in dem organisierte Landschaftsreinigungen stattfanden – sammelten rund 18.000 Freiwillige aus Vereinen, Unternehmen und Institutionen rund 150.000 Kilogramm Abfälle im Rahmen der Aktion ‚Saubere Umwelt braucht dich!‘ und entsorgten sie anschließend richtig“ berichtet Kaufmann. Gefunden wurden vor allem Getränkedosen, Plastik- und Papierschnipsel, Verpackungen und Zigarettenstummel, aber auch Autoreifen, Möbel, kaputte Fahrräder oder größere Eisenteile.

Allein eine Aludose braucht 500 Jahre, bis sie verrottet

„Wenn man bedenkt, dass schon eine weggeworfene Aludose 500 Jahre, eine Plastikflasche 300 Jahre, ein Zigarettenstummel fünf Jahre und selbst eine Bananenschale ein halbes Jahr braucht, bis sie sich in der Natur abgebaut haben, wird klar, wie wichtig Landschaftsreinigungen sind“, erläutert Umweltlandesrat Daniel Zadra und bedankt sich bei allen Freiwilligen und bei den Gemeinden, die nicht nur im Aktionszeitraum Abfall aufsammeln und richtig entsorgen. Die Initiative „Saubere Umweltbraucht dich!“ sieht Zadra nicht nur als einen wichtigen Beitrag für die Umwelt, sondern auch als Weckruf: „Es liegt an jeder und jedem von uns, wie wir mit unserem wunderschönen Lebensraum umgehen. Wir haben es in der Hand.“

Termine und Informationen

Viele Gemeinden haben ihre Landschaftsreinigungen von März bis Mai geplant, der Rest führt die Aktion zu einem anderen Zeitpunkt während des Jahres durch. Alle Informationen zu Terminen und Treffpunkten gibt es in den jeweiligen Gemeinden und auf den Webseiten von umweltv (www.umweltv.at) und ORF Vorarlberg (https://vorarlberg.ORF.at).

Mäders Bürgermeister Rainer Siegele, Präsidiumsmitglied des Gemeindeverbands, empfiehlt, sich kurz vor dem geplanten Termin noch einmal rückzuversichern, ob die Aktion stattfindet.

„Ein besonderes Augenmerk wollen wir in diesem Jahr auf die Wanderwege legen. Selbst im hochalpinen Gebiet nimmt das Littering zu“, stellt Siegele bedauernd fest.

Zangen und Abfallsäcke könnten auch unabhängig von den Landschaftsreinigungen in den Gemeinden abgeholt werden. „Mitnehmen kann man diese auch auf eine Wanderung“, schlägt Siegele vor. Bereits in den vergangenen beiden Jahren haben sich zahlreiche Menschen in Eigeninitiative allein oder mit der Familie auf den Weg gemacht und achtlos weggeworfenen Abfall aufgesammelt. „Diesen Menschen gebührt ein großer Applaus“, bekräftigt Siegele.

Großes Engagement auch in Hohenems

Erfreut über das Engagement der Bürger zeigt sich auch der Hohenemser Bürgermeister Dieter Egger: „Die Teilnehmerzahlen der Landschaftsreinigungen in unserer Stadt zeigen, dass die Umwelt den Hohenemsern besonders am Herzen liegt.“

Der Umweltschutz und die Bewahrung eines qualitativ hochwertigen Lebensraumes sei Teil vieler Maßnahmen der Stadt. „Wir freuen uns deshalb über eine Fortsetzung der Landschaftsreinigungen in diesem Jahr und auf das Engagement vieler Einzelner oder Vereine – gemeinsam für unsere Umwelt und Zukunft“, sagt Egger. In Hohenems findet die Flurreinigung am Samstag, dem 26. März 2022, statt.

Kooperation mit „aha plus“

Rund 30 Gemeinden bieten in Zusammenarbeit mit der Jugendinfo „aha“ sogenannte Quests an. Jugendliche zwischen zwölf und 24 Jahren nehmen an den Landschaftsreinigungen teil. Dafür erhalten sie Punkte, die sie anschließend für verschiedenste Freizeitaktivitäten oder als Essensgutscheine einlösen können. Die erhaltenen Punkte können aber auch gespendet werden, etwa für die Ukraine-Hilfe. Alle Informationen unter www.aha.or.at/plus/quests!

Sensibilisieren: Weggeworfenes fehlt im Stoffkreislauf

Reinhard Pierer von Loacker Recycling weist auf einen weiteren negativen Aspekt des Littering, des achtlosen Wegwerfens von Abfall, hin: „Wertstoffe – und das sind Abfälle – falsch oder gar in der Natur zu entsorgen, heißt: Sie sind schlechter oder gar nicht recyclebar. Die Materialien fehlen uns im Stoffkreislauf“, macht Pierer auf die Auswirkungen des Littering aufmerksam.

Als Recyclingunternehmen sei es Teil der Aufgabe, Natur und Umwelt sauber zu halten, weshalb sich Loacker bereits seit Jahren als Projektpartner von „Saubere Umwelt braucht dich!“ an den jährlich stattfindenden Landschaftsreinigungen beteilige. „Auch bei uns intern findet diese großartige Aktion Anklang. Wir werden heuer wieder selbst mit einer Gruppe draußen unterwegs sein und Abfälle einsammeln“, kündigt Pierer an.

Intakte Umwelt als wesentlicher Leitgedanke der Wirtschaft

„Die Umwelt geht uns alle etwas an. Dabei geht es um mehr als nur ein Wohlfühlen in einer sauberen Umgebung. Es geht um die existenzielle Zukunft von Mensch, Natur und Tierwelt“, ist WKV-Vizepräsident Eduard Fischer überzeugt. Es sei daher unser aller Aufgabe, einen Beitrag dafür zu leisten, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und die Zukunftschancen der nachfolgenden Generationen zu erhalten. „Mit einer vorausschauenden und ambitionierten Umweltpolitik wird eine unverzichtbare Basis für die zukunftsfähige Entwicklung der gesamten Gesellschaft geschaffen“, so Fischer. Nicht nur deshalb sei eine intakte Umwelt ein wesentlicher Leitgedanke der Vorarlberger Wirtschaft. „Gemeinsam mit Politik und Bevölkerung zieht die Wirtschaft an einem Strang, um auf die zentralen Themen Umwelt und Abfall aufmerksam zu machen und die Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen zu fördern“, bekräftigt er. Die Aktion „Saubere Umwelt braucht dich!“ sei eine Vorbildaktion in diesem Bemühen.

Eine blühende Augenweide als kleines Geschenk für Teilnehmende und Natur

ORF Vorarlberg-Landesdirektor Markus Klement freut ganz besonders, dass sich in diesem Jahr wieder alle 96 Gemeinden in den Dienst der guten Sache stellen und die Sammeltage endlich wieder wie vor Corona durchgeführt werden können. „Der ORF unterstützt diese überaus wichtige Initiative sehr gerne mit allen seinen Medien“, kündigt Klement an und ergänzt: „Mit einem Säckchen Blumensamen bedanken wir uns herzlich bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfern. Die erblühten Blumen sollen der Tierwelt Nahrung und den menschlichen Betrachtern Freude bringen.“