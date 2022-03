Sauber! Präzision milliardenfach.

Hinter der langen Industriefassade gegenüber dem Klauser Bahnhof verbirgt sich einer der führenden Anbieter seiner Branche in der Region – das Familienunternehmen Lercher Werkzeugbau.

Als klassisches Garagen-Startup vor mehr als 40 Jahren gegründet, hat sich Lercher - heute in 2. Generation von den Geschwistern Sandra und Domink Lercher geführt – zu einem Hidden Champion im 4-Ländereck gemausert. Denn man bietet seinen Kunden sozusagen eine Komplettleistung unter einem Dach an. Fast jedes Kunststoffteil, mit dem wir im Alltag zu tun haben - ob Handy-Gehäuse oder Gerätegriff - wird im Kunststoffspritzguss hergestellt.

Doch erstmal braucht es Stahl.

Bei Lercher stehen deshalb auch mehr als 40 solcher Maschinen im Obergeschoß - aneinandergereiht wie eine Armada. Doch bevor die loslegen können, muss ein sogenanntes Werkzeug konstruiert und gebaut werden. In teils tonnenschweren Stahlblöcken werden dazu oft filigranste Strukturen eingearbeitet – die Negativformen des später zu spritzenden Kunststoffteils. Auch die mehr als 20 Lehrlinge arbeiten hier relativ rasch an den modernen CNC 5-Achs-Fräscentern, an Erodiermaschinen mit 8000° heißen Funken, an Schleifmaschinen mit Millionstel Millimeter-Genauigkeit und vielen anderen High-Tech- Maschinen. Sind die stählernen Werkzeuge fertig, werden sie - eine Etage höher - in eine der Kunststoffspritzgussmaschinen eingespannt. Dann wird flüssiger Kunststoff in die Hohlräume gepresst und wenn sich das Werkzeug öffnet, ist das Kunststoffteil fertig. Roboter entnehmen die Teile und legen sie sanft ab.