Satteinser Schulumbau: Budget beschlossen, Container geliefert

Am Morgen wurden die ersten Containerklassen geliefert, am Abend beschloss die Gemeindevertretung einstimmig das Budget für die Generalsanierung und Erweiterung der Mittelschule in Höhe von 16,39 Millionen Euro.

Es geht voran in Satteins: Bei der Gemeindevertretungssitzung am Montag wurde der Baubeschluss für die Sanierung und Erweiterung der Mittelschule und Sportmittelschule gefasst. 16,39 Millionen Euro soll das Großprojekt kosten. Finanziert wird das der Um- und Neubau vom Bund, vom Land Vorarlberg sowie der Gemeinde Satteins mit den Sprengelgemeinden Göfis, Schlins, Schnifis, Röns, Düns und Dünserberg.

Doch bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden kann, braucht die Schule ein Ersatzquartier. Dieses entsteht vor dem Bauhof in Form einer Containerschule. Am Montag wurden die ersten Container geliefert und auf das vorbereitete Fundament gestellt. Aus insgesamt 114 Containern entsteht in den nächsten zwei Wochen ein zweigeschossiges Gebäude mit Klassenräumen, Direktion, Lehrerzimmer, Bücherei und EDV-Räumen. Komplett vorgefertigte Sanitärcontainer sowie Gang- und Verbindungscontainer in der Mitte ergänzen die Infrastruktur.