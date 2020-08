Sato gewann Indy500 - Alonso abgeschlagen 21.

Der spanische Rennfahrer Fernando Alonso ist beim Klassiker Indy500 chancenlos geblieben und muss weiter am großen Traum von der sogenannten "Triple Crown" arbeiten. Der 39-Jährige, der in der kommenden Saison für Renault in die Formel 1 zurückkehren wird, belegte am Sonntag vor leeren Rängen den 21. Platz. Den Sieg in Indianapolis sicherte sich der Japaner Takuma Sato.

Der ehemalige Formel-1-Pilot gewann das Rennen bereits zum zweiten Mal nach 2017. Die "Triple Crown" mit Siegen bei den 24 Stunden von Le Mans, dem Formel-1-Klassiker in Monaco und den Indy500 hat bisher nur der Brite Graham Hill erreicht.

Ursprünglich war die Zulassung von einem Viertel der bisher über 300.000 Zuschauer geplant gewesen. Der Anstieg von Coronavirus-Infektionen in den vergangenen Wochen machte dies aber unmöglich. Das 500-Meilen-Rennen, das seit 1911 ausgerichtet wird, war bereits im März vom 24. Mai in den August verlegt worden.