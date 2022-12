Sanktionen für bei Asylquote säumige Bundesländer gefordert

Bundesländer, die die Quote zur Unterbringung von Asylwerbern nicht erfüllen, sollten Strafzahlungen leisten. Das wurde am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von Asylkoordination, Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ), Schauspielerin Katharina Stemberger und Migrationsforscherin Judith Kohlenberger gefordert. Finanziert werden soll damit der angekündigte Teuerungsausgleich für Quartiergeber.

Eine "nachhaltige Lösung der Unterbringungskrise" könne nur erreicht werden, wenn in den Bundesländern ausreichend Quartiere geschaffen werden, sagte Lukas Gahleitner-Gertz von der Asylkoordination. "Der Teuerungsausgleich wurde zwar angekündigt, aber gekommen ist noch nichts", kritisierte er. "Die Zeit drängt." Vielen privaten Quartiergebern gehe die Luft aus. "Es braucht hier Sanktionen, es braucht hier Strafzahlungen", forderte er.

Die 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Unterbringung von Asylwerbern sei "am Papier richtig", sagte Babler. "Aber es ist eine zahnlose Vereinbarung", sprach auch er sich für mehr Verbindlichkeit aus.

Seit Monaten befänden sich an die 2.000 Menschen im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen, während in der gesamten Landesgrundversorgung in Niederösterreich rund 1.300 Asylwerber untergebracht seien, kritisierte Babler die "Massenlagerzustände". "Man versucht, künstlich das abschreckende Bild Traiskirchen zu produzieren", sagte er. Erstmals habe das System auch obdachlose Geflüchtete geschaffen. Politisch Verantwortliche, die durch ihre Handlungen Menschen Schaden zufügten, seien "das Allerletzte", fand Babler scharfe Worte.