Sanierungsarbeiten Gsohlweg im Bereich Priedler

Die Sanierungsarbeiten im Bereich „Bösa Stua“ wurden am Montag, dem 10. August 2020, abgeschlossen.

Am Montag, dem 10. August 2020, begann die städtische Forstabteilung zudem mit der Wiederherstellung des Wegabschnittes am Priedler. Die Ausführung erfolgt in Holzkastenbauweise. Voraussichtlich – je nach Bodenbeschaffenheit – dauern die Arbeiten bis zum 21. August 2020 an.