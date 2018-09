Sanierungsarbeiten an der Mittelschule Sulz-Röthis

Die Sanitäranlagen im Turnhallenbereich der Mittelschule wurden generalsaniert.

Im kommenden Jahr soll der Brandschutz der Mittelschule Sulz-Röthis auf den neuesten Stand gebracht werden. Ob in Zukunft eine Generalsanierung der Schule notwendig wird, ist man derzeit noch am Überlegen. „Gemeinsam mit Röthis und Viktorsberg haben wir uns die Entwicklung der Schülerzahlen angeschaut und den Schluss gezogen, dass es die Schule aufgrund der wachsenden Bevölkerung auch in Zukunft brauchen wird“, erzählt der Sulner Bürgermeister.