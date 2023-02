Sanierung gescheitert: Northland schließt Filialen

Der Sanierungsplan des insolvent gewordenen steirischen Sport- und Outdoor-Retailers Northland Outdoor Shop GmbH ist Ende Juni des Vorjahres noch angenommen worden. Doch die versuchte Sanierung ist gescheitert, berichtet "Der Standard" (Wochenendausgabe). Demnach gibt Northland bis auf seinen Stammsitz in Graz alle Filialen auf. Die Stromrechnung im Dezember sei der "Nackenschlag" gewesen. 63 von 78 Mitarbeitenden verlieren ihren Job. Bis Ende März läuft der Verkauf.

"Ich stehe immer noch neben der Spur", beklagt Geschäftsführer und Miteigentümer Arno Pichler im Zeitungsbericht. Er hätte nie gedacht, dass es so weit kommen werde. Der Tag an dem er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Nachricht vom Aus verkündete, sei der schlimmste seines Lebens gewesen. "Ich darf ins Beiboot steigen. Meine Mitarbeiter aber schwimmen in Rettungsringen."