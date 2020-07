Sanierung des Parlament-Rohbaus abgeschlossen

Die Sanierungsarbeiten am Rohbau des Parlaments sind zwar abgeschlossen. Bis der Nationalrat wieder in sein historisches Gebäude zurückkehren kann, werden aber noch zumindest eineinhalb Jahre vergehen. Auch die Kosten fallen höher aus, als ursprünglich beschlossen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) spricht von zumindest 22 Mio. Euro - Corona-bedingte Mehrkosten noch nicht eingerechnet.

Eigentlich hat sich der Nationalrat selbst ein Kostenlimit gesetzt: 352,2 Mio. Euro sollte die Sanierung des 140 Jahre alten Parlamentsgebäudes kosten, weitere 51,4 Mio. Euro das Ausweichquartier in der Hofburg und am Heldenplatz. Doch weil sich die Bauarbeiten mit der Corona-Krise verzögert haben, steht nun eine Kostensteigerung ins Haus. Wie hoch diese ausfallen wird, soll die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) bis September klären.

Weitere Mehrkosten nimmt das Parlament bewusst in Kauf, weil zusätzliche Projekte angegangen werden, die ursprünglich nicht eingeplant waren. So werden unter dem historischen Sitzungssaal zwei abhörsichere Lokale für Untersuchungsausschüsse (und nicht nur eines) ausgebaut. Einen weiteren abhörsicheren Raum wird es unter der Rampe des Parlaments geben. Und auch an der Fassade sind zusätzliche Ausbesserungs- und Reinigungsarbeiten geplant. Sobotka beziffert die Kosten für diese Pakete mit 22 Mio. Euro. "Es wird daher ein Stück teurer werden", sagt Sobotka. Dafür werde das Parlament ein künftig "krisensicheres Bauwerk" sein.