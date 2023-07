Sanierung / Anbau / Aufstockung – Anerkennung

SAN REVITALISIERUNG HINTERHAUS, SCHNEPFAU

Ein Vorzeigeprojekt für sensiblen, respektvollen und ehrlichen Umgang mit vorhandener historischer Substanz in Form eines typischen Bregenzerwälderhauses.

Während das Wohnhaus weitestgehend ohne Eingriffe und Veränderungen auf hohem Niveau saniert wurde und die gewachsene Struktur – auch in Form unkonventioneller Raumhöhen in den Wohnbereichen erhalten blieb, bildet die in der Geometrie des Hinterhauses neu interpretierte Nutzung eine gestalterisch und konstruktiv konträre, aber gleichzeitig selbstverständliche Einheit mit dem Wohnhaus.