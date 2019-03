Sanierung am Emsbach und Ermenbach

Im Bereich Tiefbau wurde Anfang dieser Woche mit zwei Projekten an Hohenemser Gewässern gestartet.

Das Unternehmen Peter Keckeis GmbH aus Röthis begann mit den Sanierungsarbeiten am Emsbach. Auf Höhe des Schlossplatzes ist flussaufwärts die Sohle des Emsbaches teilweise stark ausgewaschen und der Einbau von Wasserbausteinen daher dringend notwendig. Vor allem unter der Brücke des Schlossplatzes haben sich zahlreiche Kolke (wassergefüllte Vertiefungen) und Hohlräume in der Sohle gebildet. Kurzfristig kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, z. B. beim Be- und/oder Entladen kommen. Die Arbeiten werden zwei bis drei Tage dauern.