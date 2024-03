Sandoz eröffnet 50 Mio. Euro schwere Produktionsanlage

Der Generika-Hersteller Sandoz mit Sitz im Tiroler Kundl (Bezirk Kufstein) hat am Mittwoch eine weitere Anlage zur Herstellung von Antibiotika eröffnet. Mit der 50 Mio. Euro teuren Produktionsstätte soll die Kapazität um 20 Prozent gesteigert werden, hieß es bei einer Pressekonferenz. Die Verantwortlichen forderten indes bessere Rahmenbedingungen in Europa und "faire Marktbedingungen".

"Es bestürzt mich, dass wir unsere Produkte billiger als eine Packung Süßigkeiten verkaufen", hielt Richard Saynor, CEO von Sandoz, fest. Er wolle mit den politisch Verantwortlichen in Europa ein "Gespräch über Partnerschaften" führen, um "nachhaltige Investitionen" zu ermöglichen. Saynor brachte dafür Maßnahmen wie etwa günstigere Energieverträge, steuerliche Vorteile oder höhere Preise für die Produkte ins Spiel. Er monierte, dass es in Europa dahingehend kein einheitliches Vorgehen gebe, sondern man nur "Markt für Markt" agieren könne.

In Kundl sah der Sandoz-Chef indes ein Positiv-Beispiel. Bei einer 150 Mio. Euro teuren Produktionsanlage, die im November eröffnet worden war, beteiligte sich die öffentliche Hand mit 50 Mio. Euro, um die Produktion von Penicillin am Standort halten zu können. Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) bezeichnete es ebenfalls als "gutes Beispiel für die Strategie in Österreich", bei der versucht werde, "Innovation und Produktion" im Land zu halten. Er räumte jedoch ein: "Wir werden nie in Lohnkonkurrenz mit asiatischen Staaten gehen können." Dennoch gelte es, wettbewerbsfähig zu bleiben.