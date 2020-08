Sancho bleibt definitiv bei Dortmund

Der von Manchester United umworbene Jadon Sancho bleibt Borussia Dortmund erhalten. Dies bestätigte der Sportdirektor des deutschen Fußball-Bundesligisten, Michael Zorc, zum Auftakt des Trainingslagers in Bad Ragaz: "Er wird nächste Saison bei uns spielen. Diese Entscheidung ist definitiv."

Laut Zorc wurde der Vertrag mit dem 20-jährigen englischen Offensivspieler, der in der vergangenen Saison in 44 Pflichtspielen 20 Tore und 20 Torvorlagen für den BVB verbucht hatte, bereits im letzten Sommer bis 2023 verlängert. Bedenken, dass der Bundesliga-Topscorer der vergangenen Saison mit dem Verbleib in Dortmund hadern könnte und dem Beispiel ehemaliger BVB-Profis wie Ousmane Dembele (Barcelona) und Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) folgen und sich wegstreiken könnte, hegt Zorc nicht: "Diese Entscheidung wird vom Spieler und natürlich auch von seiner Agentur respektiert."

Der BVB testet in diesem Sommer auch gegen zwei österreichische Bundesligisten, nämlich am Mittwoch (17.00 Uhr) in und gegen Altach sowie am Sonntag (16.00) in Altach gegen die Wiener Austria. Beide Partien werden live auf ORF Sport + übertragen.