San Antonio verliert gegen Cleveland 101:125

Für die San Antonio Spurs ist am Montag (Ortszeit) eine Serie von neun Heimspielen mit der siebenten Niederlage zu Ende gegangen. Beim 101:125 gegen Nachzügler Cleveland Cavaliers bilanzierte der Wiener Jakob Pöltl mit neun Punkten und fünf Rebounds in 27:18 Spielminuten. Sein Team wirke müde, stellte Coach Gregg Popovich fest.

"Leider konnten wir uns in der Defense nicht steigern. Wir werden versuchen, auswärts wieder zu unserer Form zu finden", sagte Pöltl nach der enttäuschenden Niederlage. Auf San Antonio warten nun fünf Spiele in Folge in der Fremde. Los geht es mit einem "Doppel" bei den Denver Nuggets am Mittwoch und Freitag.