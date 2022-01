San Antonio in Memphis mit 20. Saisonniederlage

Für die San Antonio Spurs hat es zu Silvester (Ortszeit) die 20. Saisonpleite in der National Basketball Association (NBA) gesetzt. Die Texaner verloren bei den Memphis Grizzlies mit 105:118. Jakob Pöltl war mit 15 Punkten einer von drei Topscorern seines Teams. In 24:11 Minuten auf dem Parkett verbuchte der Wiener zudem sieben Rebounds, zwei Blocks und einen Assist.

Im ersten von sieben Auswärtsspielen hintereinander hatten die Spurs den Grizzlies bis Mitte des dritten Viertels einen offenen Schlagabtausch geliefert. Dann setzten sich die einmal mehr von Point Guard Ja Morant (30 Punkte, acht Assists) angeführten Gastgeber ab und feierten den vierten Sieg in Folge. "Nach einer soliden ersten Hälfte haben wir sie recht schnell davonziehen lassen", befand Pöltl. Wie der Center markierten auch Derrick White und Bryn Forbes je 15 Zähler für San Antonio. Bereits am (heutigen) Samstag gastieren die in der Western Conference unverändert zehntplatzierten Texaner bei NBA-Schlusslicht Detroit Pistons.