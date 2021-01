San Antonio gewinnt 118:109 bei NBA-Champion Lakers

Im dritten Anlauf hat es geklappt: Die San Antonio Spurs haben am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen 118:109-Erfolg beim amtierenden Champion Los Angeles Lakers gefeiert. Jakob Pöltl steuerte drei Punkte, sechs Rebounds und zwei Assists bei. Der Wiener wirkte 15:43 Minuten auf dem Parkett mit.

"Wir haben den Ball sehr gut bewegt und unsere Würfe getroffen, vor allem in der ersten Hälfte", analysierte Pöltl. "Nachdem sie (die Lakers, Anm.) im dritten Viertel zurückgekommen sind, haben wir das Spiel mit einer soliden Leistung an beiden Enden beendet." Über seine eigenen Leistungen in den ersten acht Saisonspielen sagte der Wiener: "Ich könnte vor allem offensiv noch einen Zahn zulegen. Alles in allem fühle ich mich aber sehr wohl. Es ist noch Potenzial nach oben, aber es war einmal ein guter Start."