San Antonio feierte mit Pöltl 20. NBA-Saisonsieg

Die San Antonio Spurs haben am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) den 20. Saisonsieg gefeiert. Das Team des Wieners Jakob Pöltl gewann bei den Los Angeles Clippers 122:111. Der 23-jährige Center steuerte drei Punkte, vier Rebounds und je einen Assist sowie blockierten Wurf bei. Er war 10:26 Minuten im Einsatz.

Samstag-Ergebnisse in der National Basketball Association (NBA): Los Angeles Clippers – San Antonio Spurs (drei Punkte und vier Rebounds in 10:26 Minuten von Jakob Pöltl) 111:122, Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 129:115, New Orleans Pelicans – Houston Rockets 104:108, Washington Wizards – Charlotte Hornets 130:126, Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers 111:108, Memphis Grizzlies – Boston Celtics 103:112, Utah Jazz – New York Knicks 129:97, Phoenix Suns – Denver Nuggets 118:122, Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 105:115.