San Antonio feiert 116:113-Sieg bei L.A. Clippers

Die San Antonio Spurs haben am Dienstag (Ortszeit) in der NBA nach zuletzt vier Niederlagen wieder einen Sieg gefeiert. Zum 116:113 bei den L.A. Clippers steuerte der Wiener Jakob Pöltl zwei Punkte, sechs Rebounds, drei Assists sowie zwei Steals bei. Der Center war 19:17 Minuten im Einsatz. Die Texaner schienen einem souveränen Erfolg entgegenzusteuern, lagen sie doch bereits im zweiten Viertel mit bis zu 24 Punkten voran. Auch die Halbzeitführung war mit 63:44 beruhigend.

Die Spurs sind am Donnerstag neuerlich in Downtown Los Angeles zu Gast. Sie treffen zum dritten Mal seit 30. Dezember auf die Lakers, erstmals in dieser Saison auswärts. Der Titelverteidiger feierte mit einem hart erkämpften 94:92 bei den Memphis Grizzlies den vierten Sieg in Serie. LeBron James und Anthony Davis erzielte jeweils 26 Punkte.