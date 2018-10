San Antonio bei 113:108 gegen Dallas wieder ohne Pöltl

Neuerlich ohne Jakob Pöltl in der Rotation haben die San Antonio Spurs am Montag (Ortszeit) mit einem 113:108 n.V. gegen die Dallas Mavericks ihren vierten Sieg im sechsten Spiel der jungen NBA-Saison gefeiert. Der 2,13 Meter große Center aus Wien hält somit weiterhin bei drei Einsätzen bzw. 33:47 Spielminuten für die Texaner, zu denen er im Sommer aus Toronto gestoßen ist.

Das Texas-Duell war zunächst eher “gemächlich” verlaufen, was den Gästen zugutekam, die auch schon am Vortag (104:113 gegen Utah Jazz) im Einsatz waren. So richtig Fahrt nahm die Partie erst nach der Pause auf. Dabei drehten insbesondere die Dreipunkte- Schützen auf beiden Seiten auf. In einem Duell auf Augenhöhe ging es schließlich mit 102:102 in die Verlängerung. DeMar DeRozan hatte den letzten Wurf in der regulären Spielzeit an den Ring gesetzt.