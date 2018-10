San Antonio bei 110:106 gegen L.A. Lakers ohne Pöltl

Mit einem 110:106 gegen die von LeBron James angeführten Los Angeles Lakers haben die San Antonio Spurs beim zweiten Aufeinandertreffen binnen fünf Tagen am Samstag (Ortszeit) den dritten Sieg im fünften Saisonspiel in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Jakob Pöltl erlebte das neuerliche Duell mit dem 16-fachen Champion wieder nur von der Ersatzbank aus.

Spurs-Coach Gregg Popovich setzte wie am Montag beim Offensivspektakel auswärts im Staples Center (143:142 n.V. für die Texaner), das ihn eigenen Angaben zufolge “reif für die Notaufnahme” gemacht und “nahe an einen Herzinfarkt gebracht” hatte, auf Dante Cunningham als Power Forward und LaMarcus Aldridge als Center in der Startformation.