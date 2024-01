Samsung mit Rekordverlust in Chip-Sparte - Hoffen auf 2024

Wegen eines weltweiten Absatzrückgangs bei Elektronik-Artikeln hat Samsungs wichtige Halbleitersparte im vergangenen Jahr so viel Geld verloren wie noch nie. Daran änderte auch eine Erholung zum Jahresende nichts. Für das laufende Jahr äußerte sich der weltgrößte Anbieter von Speicherchips jedoch optimistisch. Er setzt seine Hoffnungen dabei auf spezielle Produkte für Hochleistungsrechner, die bei Künstlicher Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen.

Damit will das Unternehmen seinen Rückstand auf den Lokalrivalen SK Hynix aufholen, der seine HBM3-Halbleiter bereits an Nvidia, den Weltmarktführer für KI-Spezialprozessoren, liefert. Der Markt werde aufmerksam beobachten, wie viele Marktanteile Samsung dem Konkurrenten abjagen könne, sagte Analyst Ko Yeongmin vom Vermögensverwalter Daol Investment. Samsung-Aktien fielen am Mittwoch an der Börse in Seoul um gut zwei Prozent. In ihrem Sog büßten SK Hynix 1,6 Prozent ein.