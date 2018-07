Samsung eröffnete weltgrößte Handyfabrik in Indien

Samsung hat in Indien die größte Handy-Fabrik der Welt eröffnet. Das neue Werk in Noida am Rande der Hauptstadt Neu-Delhi solle dazu beitragen, die Zahl der dort hergestellten Samsung-Mobiltelefone auf jährlich 120 Millionen zu verdoppeln, teilte der südkoreanische Elektronikriese am Montag mit.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Samsung angekündigt, über einen Zeitraum von drei Jahren mehr als 700 Millionen Dollar (597 Mio. Euro) zur Ausweitung der Kapazitäten in Noida zu investieren.

Die Fabrik wurde im Beisein von Ministerpräsident Narendra Modi und Südkoreas Präsident Moon Jae In eingeweiht. Durch das neue Werk will sich Samsung besser gegen die Konkurrenz chinesischer Rivalen wie Xiaomi im günstigeren Preissegment rüsten. Indien hat unter Modi Zölle auf den Import von Smartphone-Komponenten eingeführt, um die Hersteller mit ihren Werken ins Land zu holen. Das Land ist der schnellsten wachsende Smartphone-Markt der Welt.