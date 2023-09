Sammelquoten bei alten Elektrogeräten auf hohem Niveau

Die Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria (EAK) ist zufrieden mit ihrer Sammelbilanz für das Jahr 2022. Im vergangenen Jahr seien in den österreichischen Wertstoffzentren rund 135.000 Tonnen an ausrangierten Haushaltselektrogeräten und knapp 2.850 Tonnen Gerätebatterien eingesammelt worden. Die Menge an gesammelten Haushaltsaltgeräten ist damit gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozent gesunken, bei Batterien ergab sich ein Sammelplus von 3 Prozent.

Die von der EU vorgegebene Sammelquote von 65 Prozent wurde 2022 allerdings nicht erreicht. Laut Vorgabe muss ein bestimmter Anteil von dem, was ein Land an Elektrogeräten in Umlauf bringt, in Form von Elektroaltgeräten auch wieder eingesammelt werden. In Österreich lag die Quote im vergangenen Jahr bei 51 Prozent. Das Ergebnis sei dabei aber ein sehr gutes. "In den letzten drei Jahren wurde sehr viel in Verkehr gesetzt, insbesondere an großen und schweren PV-Modulen", sagte EAK-Geschäftsführerin Elisabeth Giehser.