Samariterbund künftig auch mit Motorrad-Staffeln unterwegs

Der Samariterbund wird künftig auch mit Motorrad-Staffeln unterwegs sein: "Insbesondere, wenn es um schnelle Hilfe bei Verkehrsstaus oder bei schwer erreichbaren Einsatzorten im unwegsamen Gelände geht", teilte der ASBÖ am Dienstag mit. Insgesamt werden 13 Maschinen angeschafft, die in Wien, Tirol, Kärnten und im Burgenland im Einsatz sein werden.

Der Fokus der Motorradstaffel in Wien und Tirol liegt in der Erstversorgung am Unfallort und ist eine Ergänzung zum Rettungswagen. Sie wird aber auch bei Ambulanzdiensten zum Einsatz kommen. “Vor allem Veranstalter von sportlichen Großevents wollen auf die Sanitäter am Motorrad nicht mehr verzichten”, erklärte Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes.