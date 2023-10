Salzburgs U19 nach Heimsieg Youth-League-Tabellenführer

Salzburgs U19-Fußballer haben in der UEFA Youth League die Tabellenführung übernommen. Die Jungbullen setzten sich am Dienstag zu Hause gegen ihre Alterskollegen von Real Sociedad mit 5:2 (1:1) durch und halten nach zwei Partien bei vier Punkten. Adam Daghim gelang in der Akademie in Liefering ein Doppelpack (12., 61.). Die weiteren Tore für die Salzburger erzielten Moritz Neumann (53.), Oliver Lukic per Foulelfmeter (65.) und Federico Crescenti (72.).

Das Team von ÖFB-Assistenzcoach Onur Cinel überzeugte vor allem in der zweiten Spielhälfte. Die Gäste aus San Sebastian beendeten die Partie nach Gelb-Rot für Jon Eceizabarrena (64.) allerdings nur zu zehnt. Zum Auftakt der Gruppenphase hatte Salzburgs Nachwuchs in einer Neuauflage der Finali von 2017 und 2022 bei Benfica Lissabon ein 1:1 erreicht. Die Portugiesen holten in der zweiten Runde bei Inter Mailand erneut ein 1:1. Die Mailänder sind am 24. Oktober in Italien nächster Salzburg-Gegner.

UEFA Youth League - Gruppe D - 2. Runde:

Red Bull Salzburg - Real Sociedad 5:2 (1:1). Tore: Daghim (12., 61.), Neumann (53.), Lukic (65./Elfer), Crescenti (72.) bzw. Mariezkurrena (26.), Ramirez (56.). Gelb-Rot: Eceizabarrena (Real Sociedad/64.)

Inter Mailand - Benfica Lissabon 1:1 (1:0)

Tabelle: Salzburg 4 Punkte/2 Spiele vor Inter 2/2, Benfica 2/2 und Real Sociedad 1/2