Salzburgs-U19 in Youth League auch bei Chelsea mit 1:1

Die U19 von Fußballmeister Red Bull Salzburg wartet nach dem zweiten Spiel der Youth League weiter auf einen Sieg. Eine Woche nach dem 1:1 gegen den AC Milan musste sich der Finalist der Vorsaison am Mittwoch auch bei Chelsea mit 1:1 (0:0) zufrieden geben und ist nun Dritter in Gruppe E. In Führung liegt Milan (4), das Dinamo Zagreb 3:0 schlug, vor den Kroaten (3), Salzburg (2) und Chelsea (1).

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit spielerischen Vorteilen für die Hausherren, aber auch einer guten Chance von "Jungbulle" Karim Konate (neben das Tor/39.), wurde die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch trotz Leistungssteigerung nach der Pause durch Lewis Hall (60.) vorerst bestraft.

In der letzten halben Stunde zeichnete sich der Ausgleich aber ab. Zwar konnte Chelseas Tormann mit einer Parade gegen Zeteny Jano (76.) das 1:1 noch verhindern, wenig später machte Fabio Crescenti nach weitem Ball den verdienten Punktgewinn aber perfekt (83.).

UEFA-Youth-League - Gruppe E, 2. Runde:

Chelsea FC - Red Bull Salzburg . London. Tore: Hall (60.) bzw. Crescenti (83.)

AC Milan - Dinamo Zagreb 3:0 (2:0)

Tabelle: 1. Milan 2 1 1 0 4:1 4 2. Zagreb 2 1 0 1 4:5 3 3. Salzburg 2 0 2 0 1:1 2 4. Chelsea 2 0 1 1 3:5 1 Nächste Runde (5. Oktober): Salzburg - Zagreb, Chelsa - Milan