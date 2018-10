Salzburgs Rose laut "kicker" Trainerkandidat bei Hoffenheim

Salzburg-Coach Marco Rose soll auf der Liste der konkreten Nachfolgekandidaten für Trainer-Jungstar Julian Nagelsmann beim deutschen Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim ganz oben stehen. Das berichtete das deutsche Fachmagazin "kicker" in seiner Donnerstag-Ausgabe. Die Hoffenheimer suchen einen Nachfolger für Nagelsmann, der kommenden Sommer zum Ligarivalen RB Leipzig wechselt.

Auch Rose war in seiner Geburtsstadt Leipzig ein Thema gewesen, verlängerte seinen Vertrag in Salzburg nach dem Meistertitel und Halbfinal-Einzug in der Europa League im Mai vorzeitig bis 2020.