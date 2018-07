Salzburgs Duje Caleta-Car vor Wechsel zu Olympique Marseille

Duje Caleta-Car dürfte seine Fußball-Karriere beim französischen Topclub Olympique Marseille fortsetzen. Der Innenverteidiger von Meister Red Bull Salzburg wird laut französischen Medienberichten am Mittwoch zum Medizincheck bei OM erwartet. Der 21-jährige kroatische Teamspieler hat bei den Salzburgern noch einen Vertrag bis Ende Juni 2021, die Franzosen müssen daher viel Geld auf den Tisch legen.

Laut dem französischen Hörfunksender RMC soll die Ablösesumme 20 Millionen Euro betragen, die sich aus einer Fixsumme von 17 Millionen sowie Bonuszahlungen von drei Millionen zusammensetzt. Caleta-Car, der bei der WM beim 2:1-Sieg gegen Island in der Gruppenphase zu seinem einzigen Einsatz kam, soll einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Am Montagnachmittag standen Vertragsverhandlungen beim 1,92-Meter-Mann jedenfalls nicht im Mittelpunkt, wurden die Vizeweltmeister doch in Kroatien feierlich empfangen.