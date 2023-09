Salzburgerin verlor 70.000 Euro an Betrüger

Eine 59-jährige Salzburgerin wurde Opfer eines üblen Betrugsszenarios, bei dem sie eine Summe im höheren fünfstelligen Bereich verlor.

Ein unbekannter Täter rief sie am Nachmittag an und gab sich als Polizist aus. Er erzählte der Frau, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und nun Gefahr laufe, ins Gefängnis zu kommen, sollte keine Kaution bezahlt werden.