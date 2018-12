Salzburger Winterfest: Überleben nach der Apokalypse

Die Latte im zeitgenössischen Zirkus liegt hoch. Dass sich die Hürde mit der richtigen Mischung aus Artistik, Slapstick und Musik dennoch mühelos meistern lässt, zeigt in Salzburg derzeit die kanadische Truppe "Machine de Cirque" aus Québec. Am Dienstagabend feierten die vier Akrobaten und ihr manischer Schlagzeuger mit dem gleichnamigen Stück beim diesjährigen Winterfest eine umjubelte Premiere.

Kinogeher fühlen sich unschwer an “Mad Max” oder die Verfilmung von Cormac McCarthys Roman “The Road” erinnert, da kommt Untergangsstimmung auf. Doch von Lethargie und Pessimismus ist bei den Überlebenden wenig zu spüren. Das mag wohl dem Wahnsinn geschuldet sein, der in entbehrungsreichen Zeiten von den Akteuren Besitz ergriffen hat. Nach einem etwas langatmigen Start, der eher einer Aufwärmübung gleicht, nimmt “Machine de Cirque” dann aber rasch an Tempo auf – immer getrieben vom energiegeladen Rhythmus des Schlagwerkers der Truppe, der alles und mit allem trommelt, was ihm in die Finger gerät: Gerüste, Tonnen, sogar seine Mitmenschen. Nebenbei bedient er eine Musikmaschine aus Altmetall und Plastik, spielt Hang, Keyboard und Gitarre und entlockt selbst einer drehenden Fahrradfelge stimmige Töne. Musik aus der Konserve – im wahrsten Sinne des Wortes.