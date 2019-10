Salzburger Swap-Prozess - "Bestreben war das Wohl der Stadt"

Mit den Nichtigkeitsbeschwerden und Strafberufungen von sechs im Salzburger Swap-Prozess erstinstanzlich Verurteilten rund um Salzburgs Ex-Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) und Ex-Finanzlandesrat Othmar Raus (SPÖ) hat sich am Dienstag ein Fünf-Richter-Senat des Obersten Gerichtshofs (OGH) auseinandergesetzt. Ob ihren Rechtsmitteln Folge geleistet wird, wird am Mittwoch im Justizpalast verkündet.

Schadens Rechtsvertreterin Bettina Knötzl kritisierte das Erstgericht in besonders scharfen Worten. In Salzburg sei ein menschenrechtswidriges Verfahren geführt und ein unfaires Urteil gesprochen worden, das fundamentale Mängel enthalte, meinte Knötzl. Schaden habe gar keine andere Möglichkeit gehabt, als die Swap-Geschäfte an das Land Salzburg zu übertragen: "Der Bürgermeister hat nichts verzockt. Er hat das Zocken gestoppt." Dem entgegen stehende Feststellungen des Erstgerichts nannte Knötzl "aktenwidrig". Das Ersturteil habe Schaden "beruflich, politisch und wirtschaftlich vernichtet".