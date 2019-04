Salzburger soll Stieftochter missbraucht haben: Acht Jahre

Am Salzburger Landesgericht ist am Dienstag ein 36-Jähriger wegen schweren sexuellen Missbrauchs und der Ausnutzung eines Autoritätsverhältnisses zu einer achtjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Salzburger soll im Herbst 2016 seine damals zehnjährige Stieftochter im Badezimmer beim Duschen insgesamt sechsmal missbraucht haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Mann hatte sich zum Prozessauftakt – die erste Verhandlung fand vor über einem Jahr am 20. Februar 2018 statt – nicht schuldig bekannt und lediglich zugegeben, gemeinsam mit der Stieftochter in der Badewanne geduscht zu haben. Allerdings hatte er zunächst gegenüber Mitarbeiterinnen der Jugendwohlfahrt die Vorwürfe teilweise gestanden und ein gegenseitiges Waschen samt Berührungen im Intimbereich eingestanden. Zu sexuellen Handlungen sei es dabei aber nicht gekommen, erklärte der 36-Jährige am ersten Prozesstag.