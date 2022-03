Salzburger Polizei stoppte 13-jährigen Alkolenker

Einen gerade einmal 13 Jahre alten Alkolenker hat die Polizei in der Nacht auf Donnerstag in der Stadt Salzburg aus dem Verkehr gezogen. Der Bub hatte knapp 0,9 Promille Alkohol im Blut. Aufgefallen war er, weil er versucht hatte, bei der Kontrolle nicht stehen zu bleiben, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Beamten nahmen ihm den Autoschlüssel ab.

Der Bub war kurz vor 1.00 Uhr in der Alpenstraße stadtauswärts unterwegs und geriet dabei in eine Polizei-Kontrolle, der er sich zunächst entziehen wollte. Die Beamten konnten den Wagen dennoch anhalten, in dem das Kind am Steuer saß, das natürlich noch keinen Führerschein hat. Die Polizisten forderten den Buben dann zum Alkotest auf, der einen Wert von 0,86 Promille ergab. Der 13-Jährige gab an, dass ihm seine Mutter den Autoschlüssel übergeben habe, um den Wagen umzuparken. "Ob das stimmt, wissen wir noch nicht", sagte eine Polizei-Sprecherin.

Der Bub ist auf jeden Fall der Polizei und dem Jugendamt bereits bekannt gewesen. Neben dem 13-Jährigen muss auch die Mutter mit Anzeigen rechnen. Abgesehen von der verbotenen Autofahrt hätte das Kind natürlich noch keinen Alkohol konsumieren dürfen. Und ohne Aufsicht hätte es zu dieser Stunde auch nicht mehr alleine unterwegs sein dürfen, so die Sprecherin. Eine Meldung erging auch an das Jugendamt.