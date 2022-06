Salzburger Pfingstfestspiele feierten starbesetztes Finale

Ein letzter Ausflug nach Sevilla. 153 Opern sind in der spanischen Stadt angesiedelt, die Cecilia Bartoli dieses Jahr zum Titelthema der Salzburger Pfingstfestspiele gemacht hat. Zum großen Galakonzert am Montagabend sang sie zusammen mit Starkollegen wie Plácido Domingo oder Piotr Beczala Arien aus den berühmtesten dieser Opern.

Ein kleiner Schreck zum Ende. Aus gesundheitlichen Gründen mussten Rolando Villazón und Rebeca Olvera ihre Teilnahme am letzten Konzert des Festivals absagen. Aus dem Programm mussten die Parts von Olvera deshalb aber nicht gestrichen werden, denn Cecilia Bartoli kann bekanntlich fast alles und damit beispielsweise auch eine Arie als Zerlina übernehmen. Nur die Tenorpartien von Villazón übernahm dann doch lieber der amerikanische Tenor John Osborn. Ansonsten verlief das Festivalfinale nach Plan und mit reichlich Jubel für einen Abend voller Gassenhauer im Großen Festspielhaus.

"Don Giovanni", "Carmen", "La Forza Del Destino", sie alle haben denselben Handlungsort: Sevilla. Um dies zu unterstreichen, erschienen auf der großen Leinwand hinter dem Orchester zahlreiche Impressionen der andalusischen Hauptstadt. Vor dieser Kulisse donnerte Nicola Alaimo mit gehörig viel Volumen durch die Registerarie aus "Don Giovanni", und Ildebrando D'Arcangelo erinnerte mit der Champagnerarie, warum man ihn im Sommer 2014 in der Titelrolle so sehr feierte, die er immer noch wie ein heißblütiger Latin Lover singt. Etwas unfreiwillig unterzog sich damit Plácido Domingo im folgenden Duett an der Seite Cecilia Bartolis als Zerlina einem direkten Vergleich, der ihn eher als Gentleman der alten Schule, denn als feurigen Geliebten aussteigen ließ.