Salzburger "Ouverture Spirituelle" ringt mit der "Passion"

Die Salzburger Festspiele, glamouröse Sommerfrische der Edelklassik, beginnen auch in diesem Jahr mit Besinnung und Einkehr. Die Auftaktwoche vor der offiziellen Eröffnung und der ersten Opernpremiere - heuer "Die Zauberflöte" - setzt die schon zur Tradition gewordene Konzertreihe "Ouverture Spirituelle" fort. Heuer sucht man unter dem Generalthema "Passion" das Leiden als Quell der Kunst auf.

Kent Nagano, Festspielstammkünstler, und sein Orchestre Symphonique de Montreal, Festspieldebütant, eröffnen mit einem Komponisten, der diesem Orchester eng verbunden ist: Krzysztof Penderecki. Seine gewaltige “Lukaspassion” für Soli, Sprecher, drei gemischte Chöre, Knabenchor und Orchester nimmt am 20. Juli in der Felsenreitschule Kurs auf die “Passion” in all ihren Facetten: Als klassisch-musikalisches Genre, das vom Leiden und Sterben Jesu Christi berichtet, als wörtlich ebenso mit “Leidenschaft” zu übersetzende künstlerische Voraussetzung und als Wegweiser gerade auch ins Zeitgenössische.