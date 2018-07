Salzburger NEOS-Chef löst Wahlkampfversprechen ein

Der Salzburger Gastronom und NEOS-Landessprecher Sepp Schellhorn wird im Herbst ein Versprechen aus dem Landtagswahlkampf im Frühjahr 2018 einlösen. Die für ihre originellen Sprüche auf einer Kreidetafel vor dem Lokal bekannte "Academy Bar" hatte Schellhorns Werbeslogan "Geht ned, gibt's ned" im März wörtlich genommen und ihn öffentlich aufgefordert, Kaffee für bedürftige Menschen zu spenden.

“Sepp, Suspended Coffee im M32 … geht ned gibt’s ned”, schrieb das Lokal auf das Schild vorm Eingang und postete ein Foto auf Facebook. Die Tradition des “aufgeschobenen Kaffees” ist der ursprünglich aus Italien stammende Brauch, in einer Bar außer dem eigenen Kaffee auch einen oder mehrere weitere Kaffees zu bezahlen. Der Kaffee – oder ein anderes alkoholfreies Getränk – wird im Lokal notiert und auf Nachfrage an Bedürftige ausgeschenkt. Ein Konzept, das die “Academy Bar” seit Jahren praktiziert.

Schellhorn reagierte binnen einer Stunde auf Facebook: “Super Vorschlag, bin dabei! Details gibt’s demnächst auf meiner Facebook-Seite.” Dann wurde es in der Causa allerdings ruhig. Auf APA-Nachfrage erklärte der Salzburger NEOS-Chef am Dienstag, die Aktion ab September in den Räumlichkeiten seines Haubenlokals M32 am Mönchsberg anzubieten.